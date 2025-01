Pozzuoli dice addio alla storica tratta della ferrovia Cumana: il saluto di Ferrovie

POZZUOLI – Il portale specializzato “Ferrovie.IT” saluta la chiusura della stazione della cumana di Pozzuoli con un articolo dal titolo “Pozzuoli dice addio alla storica tratta della ferrovia Cumana” a firma di David Campione.

L’ARTICOLO – “I Campi Flegrei perdono per sempre uno storico tratto della ferrovia Cumana. In seguito allo smottamento verificatosi lo scorso 24 dicembre in corrispondenza della stazione di Pozzuoli EAV, la circolazione ferroviaria è stata immediatamente sospesa sulla tratta Bagnoli – Torregaveta. Dal sopralluogo tecnico è emerso che la cavità (una rete fognaria dismessa di epoca antica), profonda 4,5 mt e larga almeno 4 mt, sottopassa in diagonale entrambi i binari di stazione. Un’ulteriore analisi in loco nei giorni seguenti ha confermato che la cavità risulta essere alquanto estesa e pertanto quasi sicuramente non sarà possibile ricorrere a soluzioni quali i Ponti Essen per ripristinare la circolazione. Inoltre è presente un cedimento di entrambe le banchine e il fabbricato di stazione presenta delle crepe. E’ pertanto pressoché certo che la storica tratta urbana Gerolomini – Pozzuoli non verrà più riaperta al traffico ferroviario, mentre la soluzione più percorribile appare quella di attivare con urgenza la nuova galleria di 1.300 metri in avanzata fase di realizzazione. La futura stazione di Pozzuoli verrebbe attivata in seguito, anche in forma parziale. Il nuovo tracciato, per l’appunto interamente in galleria e a doppio binario, origina dall’attuale fermata di Gerolomini e si conclude nei pressi della ex fermata Cantieri, subito a nord di Pozzuoli, dove sorgeva lo stabilimento della Sofer. L’attivazione della nuova galleria richiederà quindi una procedura d’urgenza anche nelle more dell’AMIS ANSFISA, in quanto siamo in presenza di una “interruzione di pubblico servizio”. EAV auspica quindi di riuscire ad ottenere le autorizzazioni entro fine gennaio. La tratta storica Gerolomini-Pozzuoli, interamente a semplice binario e inaugurata il 15 dicembre 1889, include la fermata Cappuccini e tre passaggi a livello, di cui due esclusivamente pedonali con chiusura regolata da operatore. E’ inoltre presente sul tracciato la galleria Cappuccini, teatro di un tragico incidente nel 22 luglio 1972 che vide coinvolti due treni in viaggio in senso opposto e che costò la vita a 5 persone. Nei giorni scorsi è inoltre cominciata la copertura delle rotaie in corrispondenza dei passaggi a livello pedonali in Pozzuoli, ulteriore segnale che la riapertura è quasi impossibile. Al momento in cui scriviamo, la circolazione ferroviaria resta regolare tra Montesanto e Bagnoli. Sulla tratta Bagnoli – Torregaveta è disposto il servizio sostitutivo autobus.”