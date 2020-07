POZZUOLI – L’intera zona di Licola in queste ore è infestata da una forte puzza proveniente dai depuratori. La denuncia arriva dai residenti, costretti da questa mattina a barricarsi in casa «C’è una puzza talmente forte che non siamo riusciti a mangiare per il disgusto. Sembra un misto tra aglio e fogna» racconta Anna, che abita a Licola Borgo «Adesso siamo andati via perchè è impossibile restare in casa e chiusi non possiamo stare perché fa caldo». Da giorni sono forti i miasmi che giungono dall’impianto e dalle aree limitrofe.