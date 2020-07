POZZUOLI – Un dentista con studio nel Rione Toiano di Pozzuoli è risultato positivo al coronavirus. Residente a Napoli, il professionista, che lavora in via Cicerone, nella zona dei “carri armati” rosa, dopo aver saputo della propria positività, ha avvisato i propri pazienti dando il via alla corsa ai test presso l’ospedale Cotugno di Napoli dove in tanti si sono recati per essere sottoposti ai tamponi. Lo studio è stato chiuso momentaneamente al pubblico. La notizia sta girando tra le strade del rione popolare di Pozzuoli: l’ansia tra i residenti e i pazienti del dentista si taglia a fette.