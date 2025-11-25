POZZUOLI/ Danni e finestrini in frantumi: saccheggiata l’ennesima auto – LE FOTO

POZZUOLI – Non si arresta l’ondata di furti e danni alle auto nel centro di Pozzuoli. Questa mattina è toccato a una Wolkswagen Polo, di proprietà di un dipendente della Marina Mercantile, finire nel mirino dei ladri. La vettura era parcheggiata all’interno dell’area di sosta dell’ex Sofer, in via Fasano, già teatro di numeri furti e saccheggi negli ultimi mesi. I ladri hanno agito indisturbati mandando in frantumi i vetri di due finestrini. Ignoto al momento è il “bottino” portato via, visto che la scoperta è stata fatta da alcuni passanti che hanno allertato il 113. In zona ci sono telecamere di videosorveglianza che avrebbero ripreso la scena.

I FURTI – Pochi giorni un caso analogo è avvenuto in Largo Emporio, sul porto di Pozzuoli, dove i ladri hanno mandato in frantumi i vetri di diverse auto parcheggiate sulle strisce blu.

LE FOTO