Terra dei fuochi, fermato 19enne mentre sversava oli nel terreno

VARCATURO – La lotta all’inquinamento con il recente decreto e il raccordo operativo della control room dei Carabinieri Forestali stanno registrando passi significativi. Arrestato un 19enne di etnia rom. Il dispositivo interforze ha funzionato con assoluta sinergia. Una pattuglia dell’esercito – impiegata nell’ambito del servizio “Terra dei fuochi” – nota il ragazzo nel campo rom a Giugliano in Campania in via Carrafiello e contatta la control room della Regione Forestale carabinieri Campania.

L’ARRESTO – Il centro nevralgico della lotta all’inquinamento – che accentra segnalazioni, flussi informativi e richieste di intervento nelle province napoletana e casertana – invia i carabinieri del decimo Reggimento Campania, impiegati in servizi dedicati h 24. I militari bloccano il 19enne mentre si sta sbarazzando di oli esausti di motore versandoli sull’erba delle campagne vicino al campo rom con gravi rischi di deterioramento di suolo, ecosistema e biodiversità. L’azione è monitorata dall’alto dalla control room. Il ragazzo viene arrestato per sversamento di rifiuti pericolosi.