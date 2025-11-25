Gigi D’Alessio testimonial della campagna di sensibilizzazione contro la camorra che fa tappa a Pozzuoli

POZZUOLI – Appuntamento da non perdere giovedì 27 novembre (ore 9,30) presso il palazzetto dello sport “Trincone” di Pozzuoli: nell’ambito delle attività dell’Osservatorio per la Legalità, si terrà la Giornata anticamorra istituita da quest’anno dal Comune flegreo. Con il contributo dell’associazione UNICA, impegnata nella promozione culturale e della sensibilizzazione presso le scuole, questa volta toccherà agli studenti di Pozzuoli affrontare le varie tematiche che caratterizzano la criminalità. “Esprimo la mia gratitudine all’Osservatorio, organismo che ho fortemente voluto, per aver organizzato questa importante iniziativa dedicata ai giovani della nostra città. È fondamentale che i nostri studenti possano confrontarsi con testimonianze autentiche, capaci di trasmettere il senso civico, il coraggio e la responsabilità necessari per costruire una società più giusta. Siamo certi – si augura Luigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli – che l’evento possa contribuire a rafforzare la consapevolezza collettiva e rappresentare un momento significativo per l’intera comunità puteolana”. Per favorire la realizzazione e il buon esito dell’evento e degli incontri che l’Osservatorio (del quale è componente anche lo scrittore Maurizio De Giovanni) e l’associazione UNICA hanno in programma di promuovere nel 2026 presso gli istituti scolastici del territorio di Pozzuoli, il Comune ha istituito tre borse di studio in favore di quegli studenti che durante le attività promosse dall’Osservatorio in tema di legalità e cultura, avranno presentato lavori meritevoli dell’assegnazione.

LA MANIFESTAZIONE – Prevista la partecipazione di tutte le istituzioni politiche, militari e religiose, di esponenti della Magistratura, dell’Avvocatura, dello sport e dello spettacolo tra i quali Catello Maresca, Cesare Sirignano, Gennaro Tortora, Alessandro Bolide e Mariano Bruno. “La camorra si combatte non solo nei tribunali ma soprattutto nei luoghi dove si formano coscienze e valori. La comunità di Pozzuoli sceglie la parte giusta: la parte della legalità e del futuro. La battaglia contro la criminalità è un dovere condiviso, un impegno quotidiano” spiega Catello Maresca, magistrato e Ambasciatore internazionale antimafia UNICA. La manifestazione avrà luogo nel palazzetto dello sport in località Monterusciello e avrà come testimonial Gigi D’Alessio: “Sono onorato di partecipare a questo incontro con i giovani e per i giovani, soprattutto per dire loro che non devono smettere di inseguire i propri sogni e ricordare a tutti che la vita facile non porta da nessuna parte”. L’avvocato penalista Gennaro Tortora presidente dell’Osservatorio per la Legalità: “La camorra è un buco nero, un luogo oscuro dove ci si perde lentamente ed inconsapevolmente. In quello spazio nascosto dal torbido si nascondono le tentazioni del “facile” e del “subito, adesso!” E lì che si smarriscono tante persone, specialmente i più giovani, è compito di ognuno di noi raccontare che anche la più piccola forma di illegalità e di sopruso alimenta quell’abisso di cultura capovolta”. Presenterà l’evento il giornalista Leandro Del Gaudio, responsabile della cronaca giudiziaria de “Il Mattino”, con Lorenza Licenziati.