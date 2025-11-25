La panchina rossa all’ospedale di Pozzuoli per dire “No” alla violenza sulle donne

POZZUOLI – Un segnale forte e commovente arriva dal Presidio Ospedaliero “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. In occasione del 25 novembre, il personale del reparto di Ginecologia ribadisce il suo NO alla violenza sulle donne. Lo fa con una immagine suggestiva: la Panchina Rossa installata nel reparto per ricordare ogni vita spezzata, mentre il segno del rossetto sulla guancia, portato dalle operatrici e da un operatore, è il simbolo dell’impegno quotidiano e della solidarietà verso chi soffre. «L’ASL Napoli 2 Nord è un luogo di cura, ascolto e rifugio. Siamo al vostro fianco, oggi e sempre.» è il messaggio che l’Azienda Sanitaria Locale ha inviato a tutte le donne.

LE FOTO