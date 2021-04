POZZUOLI – Per consentire il risanamento delle strutture in cemento armato ammalorate, il Tunnel Monte Nuovo sarà percorribile su una sola corsia, e alternativamente in un’unica direzione, nei giorni dal 7 al 28 aprile, con esclusione dei sabati e delle domeniche. In particolare la corsia in direzione Lucrino, dall’incrocio con via Montenuovo Licola Patria alla confluenza su via Miliscola, resterà interdetta dalle ore 8 di mercoledì 7 aprile alle ore 18 di venerdì 9 aprile e dalle ore 8 del 12 aprile alle ore 18 del 16 aprile; mentre nella direzione opposta, da via Miliscola alla confluenza su via Montenuovo Licola Patria (direzione Arco Felice), non sarà possibile circolare dalle ore 8 del 19 aprile alle ore 18 del 23 aprile e dalle ore 8 del 26 alle ore 18 del 28 aprile.