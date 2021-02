POZZUOLI – Per consentire il completamento dei lavori di ripavimentazione della sede stradale, dalle ore 9 di martedì 9 febbraio alle ore 18 di giovedì 11, nel tratto di via Solfatara compreso tra l’incrocio con la Variante Solfatara e la confluenza di viale Bognar sarà istituito il senso unico alternato e il divieto di sosta su entrambi i margini della carreggiata. La circolazione veicolare sarà pertanto regolata da un impianto semaforico. Nel periodo indicato, l’accesso e l’uscita dalla scuola “Giacinto Diano” resteranno consentiti esclusivamente attraverso via Vigna, mentre i collegamenti da e per la scuola “San Giuseppe” saranno possibili utilizzando viale Bognar.