BACOLI – Il Palazzo dell’Ostrichina, al Parco Vanvitelliano del Fusaro, sarà la sede per la vaccinazione dei cittadini di Bacoli e Monte di Procida. L’Asl Napoli 2 Nord ha approvato la proposta fatta dai sindaci Josi Gerardo Della Ragione e Giuseppe Pugliese. A darne l’annuncio è proprio il primo cittadino di Bacoli: «Uno spazio incantevole in cui si coniuga la bellezza, la cultura, la sanità pubblica. Un bene pubblico reso tale grazie alla passione di tanti cittadini. E che oggi diventa la casa del contrasto alla pandemia per mettere la parola fine a questo incubo. Stiamo già tutti all’opera: Asl, Protezione Civile, Comuni. Tra pochi giorni si parte».