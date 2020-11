POZZUOLI – In seguito all’ordinanza regionale dello scorso 21 novembre, l’Eav ha comunicato una riduzione delle corse su linea ferrata della Cumana. Fino al 3 dicembre è prevista, infatti, un’interruzione del servizio dalle 10.45 alle 15 delle corse. Le fasce orarie garantite regolarmente del servizio su linea ferrata sono dalle ore 6 alle 10.45 e dalle ore 15 alle 20. Di domenica il servizio su ferro è completamente interrotto. Il servizio su ferro per la fascia oraria dalle 10.45 alle 15 è stato compensato, già da lunedì, dalla linea su gomma già esistente Torregaveta – Napoli e da una circolare nella fascia oraria dalle ore 10.45 alle 15.00 Torregaveta-Pozzuoli Porto al fine di servire le stazioni non intercettate dalla esistente linea su gomma. In particolare sono previste 3 corse con partenza da Torregaveta: 12.30, 13.30 e 14.30