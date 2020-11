MONTE DI PROCIDA – Sono 8 i nuovi casi positivi a Monte di Procida. Due le guarigioni. Questi i dati relativi alla giornata di ieri. I cittadini attualmente positivi sono 140, di cui tre ospedalizzati. «Sembra esserci un lieve calo dei contagi, è vero, ma questa battaglia non è ancora finita. Dobbiamo insistere e continuare a comportarci in maniera responsabile, prudente. Rispettare le regole sul distanziamento e sull’uso della mascherina non è un semplice consiglio, ma una indicazione che può evitare la diffusione del contagio e salvarci la vita», dichiara il sindaco Giuseppe Pugliese.