POZZUOLI – Critiche alla prima Giunta Manzoni arrivano dall’opposizione. «Le aspettative erano altre, non vedo nulla di spessore», è il commento del consigliere Paolo Tozzi eletto con la Civica Davvero Pozzuoli. «A me sembra che l’elefante abbia partorito un topolino. – prosegue – Si era parlato di nomi che dovevano essere altisonanti ma che non vedo. Ci sono alcuni personaggi noti, altri sconosciuti e diversi alle prime armi che avranno molto bisogno del supporto dei consiglieri di maggioranza. Non vedo grosse figure di spicco, eccetto Filippo Monaco che ha dimostrato capacità e ha esperienza amministrativa maturata nel tempo».