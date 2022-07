LICOLA – Incidente a Licola mare. Ieri sera quattro minorenni sono finiti in ospedale in seguito a un violento scontro in sella a dei motorini. L’intera comunità locale si stringe alle famiglie e prega perché i quattro ragazzini possano presto riprendersi. «Oggi l’ASD Licola United chiede un favore a tutti voi. Unitevi con noi in gruppi di preghiera per i ragazzi coinvolti nell’incidente di ieri sera», l’appello lanciato dalla squadra di calcio.