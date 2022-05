POZZUOLI – Dal Movimento Cinque Stelle alla coalizione “Possiamo”. Il consigliere comunale Domenico Critelli lascia i pentastellati e si schiera dalla parte di Raffaele Postiglione. «La strada intrapresa dal Movimento Cinque Stelle di Pozzuoli, purtroppo, non è più la mia strada.

Non mi rispecchio più nella strada intrapresa in questi mesi – fa sapere Critelli a pochi giorni dalla presentazione delle liste dei candidati – Per questi motivi, seguendo la spinta delle idee e delle motivazioni che mi hanno accompagnato durante tutto il mio percorso, ho deciso di candidarmi a consigliere comunale col movimento Pozzuoli ORA!, a sostegno di Raffaele Postiglione sindaco. In questa confusione politica che c’è in città, quella di candidarmi con Raffaele mi sembra la scelta più coerente da fare. Con lui, infatti, abbiamo condiviso dall’opposizione tutti gli atti più importanti, le idee nonché le proposte. Continuerò a battermi per la città, con ancora più grinta e spirito propositivo».