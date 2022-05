POZZUOLI – In occasione dell’ottava tappa del Giro d’Italia di ciclismo, che interesserà parte del nostro territorio con la chiusura al traffico veicolare delle strade percorse dalle biciclette dalle 10:30 alle 17:30, è stata disposta l’apertura straordinaria dei parcheggi della scuola Pergolesi di via Annecchino ad Arco Felice e del Parco Urbano Attrezzato di via Vecchia delle Vigne per la notte tra venerdì 13 e sabato 14 maggio. Ciò per consentire agli abitanti della zona di via Solfatara e di Arco Felice di avere a disposizione un luogo alternativo dove lasciare le auto visto il divieto di sosta istituito sulle strade percorse dalla corsa rosa dalle 5:00 alle 17:30 di sabato. Il parcheggio del Parco urbano resterà ininterrottamente aperto nella giornata del 13 maggio e chiuderà direttamente sabato alle ore 20; quello della scuola Pergolesi sarà disponibile dalle 20 di venerdì alle 20 di sabato. Per le due aree ci sarà una vigilanza volante da parte della polizia municipale. Il sindaco Vincenzo Figliolia ha inoltre disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, per la giornata di sabato 14, considerato che alcuni istituti presenti sul territorio comunale, durante la giornata di sabato, “svolgono ordinaria attività didattica e che il passaggio della carovana in concomitanza con l’orario di uscita, possa interferire in maniera pregiudizievole sulla complessiva mobilità veicolare e pedonale cittadina ostacolando, tra l’altro, il rientro a casa degli studenti”.