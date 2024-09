POZZUOLI/ Convocato nuovo consiglio comunale: Figliolia pronto a tornare in aula

POZZUOLI – Enzo Figliolia è pronto a tornare in consiglio comunale dopo l’ok incassato dalla Prefettura di Napoli dopo la revoca delle misure cautelati a suo carico. L’ex sindaco dunque torna nella sala Nino Gentile dopo 9 mesi dall’ultima presenza e lo farà mercoledì 25 settembre, in occasione di una nuova assise convocata per le ore 10 dal presidente Mimmo Pennacchio. All’ordine del giorno ci sono 49 punti, tra cui ben 42 debiti fuori bilancio, una variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/26, l’affidamento del servizio di tesoreria, un permesso a costruire.