POZZUOLI/ Controlli di Halloween: identificate 98 persone

POZZUOLI – Halloween all’insegna dei controlli a Pozzuoli, dove i poliziotti diretti dal Vice Questore Raffaele Esposito, insieme ai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine, sono stati impiegati in attività finalizzate al contrasto della movida selvaggia. Durante la serata e per tutta la notte di ieri sono state identificate 98 persone, tra cui 7 minori. Controllati anche 34 auto e una moto, fermati ai due posti di blocco in città. Sette persone sono sottoposte a misure limitative, mentre i veicoli sanzionati sono 6 tra cui 2 moto per guida senza casco e senza patente e quindi poste sotto sequestro amministrativo.