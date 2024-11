Banda dell’Audi in azione a Pozzuoli e Quarto: nel mirino un negozio e un distributore di benzina

POZZUOLI/QUARTO – Una banda composta da cinque uomini incappucciati, a bordo di un’Audi, ha tentato due colpi la scorsa notte a Pozzuoli e Quarto. Il primo è andato in scena intorno alle 3.30 lungo pa Variante Anas, tra gli svincoli di Monterusciello e Arco Felice, dove nel mirino è finito ancora una volta il distributore di carburante Q8. Qui i malviventi hanno tentato di entrare nell’edificio dove ci sono le casse, utilizzando un flex per scardinare l’ingresso, ma qualcosa è andato storto e sono stati costretti alla fuga.

SECONDO RAID – La stessa scena si è ripetuta mezz’ora dopo a Quarto, dove la banda ha tentato di svaligiare il negozio di telefonia “Electic House” in Corso Italia. Anche in quest’occasione sono stati costretti alla fuga dopo aver scassinato la porta d’ingresso. Il raid è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza che hanno immortalato cinque uomini incappucciati a bordo di un’Audi. A far desistere i malviventi sarebbe stata l’entrata in funzione del sistema d’allarme collegato con la centrale operativa del servizio di vigilanza privata “Notturno”.