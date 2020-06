POZZUOLI – Sarà istituito, in maniera temporanea, il senso unico alternato in via Solfatara, nel tratto tra il ponte della Metropolitana e l’Anfiteatro Flavio, nei pressi del civico numero 3. La disposizione sarà messa in atto nella giornata di venerdì 26 giugno dalle 13.30 alle 15.30 per consentire l’esecuzione di accertamenti sul collettore fognario. Previsto anche il divieto di sosta su entrambi i lati della carreggiata.