POZZUOLI/ Concluso lo sciame sismico: 8 terremoti in poche ore

POZZUOLI – Si è concluso intorno all’una di notte lo sciame sismico iniziato alle 21:16 di ieri. A renderlo noto è l’Osservatorio Vesuviano che ha registrato in via preliminare otto terremoti con magnitudo massima 3.7. La scossa più energica, rilevata a una profondità di 2.4 km, ha presentato come epicentro la zona di Agnano-Pisciarelli ed è stata avvertita non solo nei Campi Flegrei, ma anche in vari quartieri della città di Napoli, da Fuorigrotta a Bagnoli fino ai Colli Aminei.