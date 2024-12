POZZUOLI/ Concerti natalizi nelle residenze per anziani: cori swing e divertimento con i volontari

POZZUOLI – Concerti natalizi nelle residenze per anziani a Pozzuoli. Un coro swing amatoriale si sta esibendo nelle strutture per anziani, portando loro serenità e calore soprattutto in un periodo delicato come quello delle festività natalizie. L’associazione che sta dando vita agli spettacoli si chiama “Corale Flegrea Ensemble Swing” e la direttrice del coro è Diana Schiano.

LE STRUTTURE – Il progetto è stato approvato con delibera di giunta comunale su proposta dell’assessore alle politiche sociali Fabiana Riccobene. Le RSA dove finora sono andati in scena gli spettacoli canori sono Villa del Mare, Villa del Sole e Centro Serapide di Toiano. Il 28 dicembre toccherà a Dimora Marigold, il 29 dicembre a Nuovi Incontri e il 4 gennaio a Villa Flegrea.