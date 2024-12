Non solo Pozzuoli, gli aperitivi della vigilia anche a Monterusciello

POZZUOLI – La tradizione degli aperitivi della vigilia di Natale va avanti a Pozzuoli e sconfina dal centro storico e la Darsena. Domani, infatti, i brindisi natalizi andranno in scena anche in altre zone della città: Arco Felice, via Napoli, Licola, Toiano, Lucrino e Monterusciello. Proprio in quest’ultimo quartiere bar e caffetterie si stanno organizzando per gli aperitivi di pranzo e cena. Tra questi c’è il Dream Caffè di via De Curtis, a Monterusciello, che offrirà ai propri clienti un ricco aperitivo accompagnato da musica ed animazione. Per una vigilia di Natale all’insegna del divertimento.