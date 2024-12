Il Generale La Gala visita il Comando Provinciale dei carabinieri di Napoli per gli auguri di Natale

NAPOLI – Questa mattina, il Generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala, Comandante della Legione Carabinieri Campania, ha fatto visita al Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli per porgere personalmente gli auguri di Natale a tutti i militari. Ad accoglierlo, il Comandante Provinciale, Generale di Brigata Biagio Storniolo, insieme a una delegazione di militari provenienti da diversi reparti della provincia partenopea. Durante l’incontro, il Generale La Gala ha espresso parole di grande apprezzamento per il lavoro svolto quotidianamente dai Carabinieri del territorio, sottolineando l’importanza di mantenere alta l’attenzione, soprattutto durante le festività: Il comandante della Legione ha espresso la sua più profonda gratitudine e soddisfazione per l’impegno e la dedizione con cui ogni giorno i carabinieri servono questa comunità, affrontando con professionalità e spirito di sacrificio le sfide che si presentano. Il Generale La Gala ha rivolto ai militari e alle loro famiglie il suo più sincero augurio di un sereno Natale, consapevoli dell’importanza del loro prezioso lavoro. Il comandante ha evidenziato inoltre come gli auguri siano il modo di rafforzare ulteriormente i legami e che gli auguri natalizi esprimano il desiderio per qualcuno di un futuro migliore. Il Natale è anche un momento di riflessione e riconciliazione, ha continuato l’alto Ufficiale, tra le persone che non si vedono da tempo. Il Natale è quel momento di speranza in cui ci si incontra ed è per questo motivo che il Generale La Gala ha voluto salutare i carabinieri del comando provinciale di Napoli. Sono stati ricordati i vari impegni vissuti quest’anno dai militari partenopei ed evidenziate le parole di Papa Francesco “permesso, grazie e scusa”. Pilastri di comportamento e dell’agire per la costruzione della serenità comune. L’incontro si è concluso con un caloroso scambio di auguri tra il Generale La Gala e i militari presenti.