POZZUOLI/ Claudio Cecchetto alla Darsena per la festa aperitivo della vigilia di Capodanno

POZZUOLI – Sarà Claudio Cecchetto l’ospite d’eccezione del “S’Move Festival” alla Darsena di Pozzuoli, evento che accompagnerà il tradizionale aperitivo della vigilia di Capodanno. Il più famoso dj e talent scout d’Italia si esibirà nel pomeriggio del 31 dicembre dalla consolle con vista sul suggestivo antico porticciolo dei pescatori. Uno spettacolo che sarà accompagnato da coreografie e scene danzanti che raffigureranno ancora una volta il tema delle radici e della resistenza, richiamando lo spirito di una comunità che da anni lotta contro il fenomeno del bradisismo. La giornata musicale sarà accompagnata anche dall’esibizione dei “Lasciateci cantare”.

LA FILODIFFUSIONE – L’intero evento sarà trasmesso in filo diffusione in tutto il centro storico di Pozzuoli, attraverso un collegamento tra il palco montato alla Darsena e le attività commerciali presenti in Piazza della Repubblica e nei vicoletti del centro. Il “S’Move Festival” anche quest’anno è stato organizzato dal comitato “Darsena-Pozzuoli”, composto da nove attività commerciali della Darsena, con un sostegno economico da parte del comune di Pozzuoli. Per l’occasione sarà predisposto un servizio di navette a partire dal mattino del 31 dicembre fino al termine dell’evento, previsto per le ore 19. Nella stessa giornata saranno messe a disposizione degli automobilisti una serie di aree di sosta all’ingresso della città.