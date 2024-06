POZZUOLI/ Cittadini esasperati in via Campiglione: «Da due mesi senza acqua»

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Buongiorno, vorrei portare alla luce la situazione in cui versano i cittadini che risiedono a via Campiglione da ormai due mesi. Ci troviamo a essere privi di acqua nelle nostre case, dopo svariati tentativi di segnalazione all’acquedotto parlando con il Direttore e l’ufficio tecnico, sempre con scuse di guasto o perdite o dando la colpa all’acquedotto di Napoli che non invia abbastanza acqua, la soluzione per loro sarebbe mandare autoclave. Una vergogna anche solo a pensarlo. Siamo quasi impossibiliti a svolgere le mansioni di vita quotidiana, come cucinare e lavarsi; siamo costretti ad andare dai parenti . Chiedo aiuto a voi, non sappiamo più cosa fare, se magari con Cronaca Flegrea riusciamo a smuovere qualcosa e a risolvere la situazione. In quanto l’acqua è un bene pubblico di prima necessità e ci stanno togliendo anche questo. Grazie, buona giornata». Rachele