POZZUOLI/ Cinemagma: al via la VI Edizione della rassegna di cortometraggi

POZZUOLI – A partire da giovedì 8 gennaio, il Teatro Sala Molière, sotto la direzione di Nando Paone, ospiterà la sesta edizione di Cinemagma, rassegna di cortometraggi indipendenti. Un appuntamento atteso, presentato dall’Associazione Culturale “I Dieci Mondi”, che continua a offrire una vetrina prestigiosa per i giovani talenti del cinema italiano, con particolare attenzione al formato breve. Ogni giovedì, dalle ore 20, il pubblico avrà l’opportunità di assistere alla proiezione di 4 dei 16 cortometraggi scelti tra le migliori produzioni emergenti. Le serate saranno accompagnate da dibattiti e interviste con i protagonisti, creando uno spazio di dialogo e confronto tra autori e spettatori. Il gran finale, con la cerimonia di premiazione, è previsto per il 5 febbraio.

PREMI IN CONCORSO – Giuseppe Borrone, direttore artistico della rassegna, commenta: «Anche in un momento difficile per i Campi Flegrei, a causa del perdurare della crisi bradisismica, si rinnova l’appuntamento con una rassegna che ha avuto un grande successo nelle precedenti edizioni. È bello aprire l’anno ospitando 16 cortometraggi di giovani registi, prevalentemente della nostra regione, offrendo la possibilità di un confronto diretto con il pubblico, in un clima di cordialità e condivisione che incarna lo spirito autentico del cinema». La giuria di esperti, composta quest’anno dai registi Diego Olivares (presidente), Enrico Iannaccone e dall’attrice Rosalia Porcaro, assegnerà i premi per il miglior cortometraggio, il miglior attore, la miglior attrice (quest’ultimo intitolato alla memoria di Cetty Sommella) e il miglior montaggio (in memoria di Raimondo Crociani). Inoltre, gli spettatori avranno l’opportunità di esprimere il proprio parere, come di consueto, votando il premio del pubblico. L’ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione tramite email all’indirizzo [email protected]. Per la serata di giovedì 8 gennaio, tuttavia, si segnala il già tutto esaurito, a testimonianza dell’interesse crescente verso questa iniziativa che, anno dopo anno, continua a richiamare un pubblico di appassionati.