POZZUOLI – Chiuso un locale in via Fascione per mancanza di autorizzazioni. L’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sorge in una zona sottoposta a tutela da parte del Comune di Pozzuoli, ma non risulta in possesso di alcun permesso. La scoperta è stata fatta dagli agenti della polizia municipale durante un’attività di controllo sul territorio. Da qui il provvedimento emesso dal Municipio che ordina la cessazione dell’attività per l’assenza di titoli autorizzativi.