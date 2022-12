POZZUOLI/ Chiuso il Ponte Copin, città paralizzata dal traffico: é caos totale

POZZUOLI – È caos totale a Pozzuoli dove da ore migliaia di automobilisti sono intrappolati nel traffico. Il motivo è la chiusura -per manutenzione – della variante Solfatara meglio nota come ponte Copin, la bretella che collega la zona alta della Solfatara con Arco Felice. Enormi sono i disagi che si stanno registrando in queste ore, su tutti la paralisi totale di via vecchia San Gennaro, via vecchia delle Vigne, via Rosini, via Terracciano e di tutta la parte alta della città. Ripercussioni si stanno registrando anche nel centro storico fino a porta Napoli, a causa delle lunghe code. Il tratto di strada resterà chiuso fino alle 19 oggi.

NESSUN AVVISO – “È assurdo quanto sta succedendo oggi, sono nel traffico da un’ora e mezza –racconta Antonio P.– non c’è un’auto dei vigili, non c’è n avviso né a salire né a scendere. Roba mai vista. Non voglio essere catastrofista ma in una città dove è alto il rischio sismico è mai possibile che accadano cose di questo genere?”.