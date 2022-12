POZZUOLI/ «Caro Babbo Manzoni, ricordati di via Trepiccioni»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Caro sindaco Manzoni, chi ti scrive è un residente da 9 anni in via Trepiccioni da nove anni, zona che tu conosci bene e dove in campagna elettorale hai preso tanti voti. Con questa lettera che spero Cronaca Flegrea mi pubblichi, ti chiedo di non abbandonare chi ti ha supportato e anche chi non l’ha fatto, perchè non esistono cittadini di serie A e serie B. Veniamo ai problemi: lungo questa strada ci sono almeno 5-6 buche, ho visto che oggi stavano (forse) riempiendone una, ma sempre facendo un rattoppo. Inoltre lungo questa strada manca l’illuminazione in alcuni punti, soprattutto all’inizio dove tempo fa il comune di Pozzuoli ha rimosso due lampioni che non ha più installato. Devi sapere caro sindaco, che da queste parti bazzicano troppo spesso i ladri e la notte fa paura. Non sai quanti furti denunciati e non si sono verificati negli ultimi mesi. Altro problema con l’illuminazione c’è verso la fine di questa strada, dove devi sapere che le sterpaglie non si tagliano da tanto tempo. Poi c’è il problema della sicurezza stradale e di chi ci vive: la strada è troppo stretta, in alcuni punti a stento ci passa un’auto ed è mai possibile che in un’area così densamente abitata (non ci sembra ma ci vivono almeno 2-3 mila persone) non ci siano vie di fuga? Se succede qualcosa lo sai che rischiamo di fare la fine dei topi? Inoltre caro sindaco, voglio chiederti di chiedere un potenziamento dei controlli sulla sicurezza da parte dei vigili che, tranne qualche comparsa a Licola in estate, dalle nostre parti non si vedono più. E’ mai possibile? Mi auguro che questo mio SOS venga ascoltato e che tu non faccia come Figliolia che troppo spesso ha dimenticato le periferie». (Massimo F.)