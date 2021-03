POZZUOLI – Aveva intrapreso un’attività di autonoleggio senza alcuna autorizzazione in via Montenuovo Licola Patria. A scoprirlo sono stati i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Marano durante un controllo effettuato presso l’attività risultata intestata a un puteolano la lui sede legale era in via del mare, a Licola Mare. Dai controlli è emerso che il titolare stava svolgendo attività commerciale di “noleggio auto senza conducente” senza possedere alcun titolo autorizzativo, dunque abusivamente. Motivo per cui il comune di Pozzuoli, una volta ricevuti gli atti dai carabinieri, ha disposto con un’ordinanza dirigenziale la cessazione dell’attività (che avveniva nei locali al civico 137 di via Montenuovo Licola Patria) in quanto ritenuta abusiva.