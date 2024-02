POZZUOLI/ Centomila euro per i lavori alla tribuna ospiti dello stadio Domenico Conte (che resterà senza copertura)

POZZUOLI – Costeranno centomila euro alle casse del comune di Pozzuoli i lavori di manutenzione da effettuarsi presso lo Stadio “Domenico Conte” di Arco Felice. Nello specifico si tratta di interventi di manutenzione alla gradinata ospiti che da tempo è chiusa per motivi di sicurezza ma che non prevedono però il ripristino della copertura della tribuna che negli anni scorsi fu danneggiata in seguito a un forte temporale e poi completamente rimossa per motivi di sicurezza. L’importo complessivo dei lavori ammonta a 99.998,92 con finanziamento attraverso fondi comunali, di cui 44.127,70 oltre IVA al 22,00% da corrispondere alla ditta affidataria “Carpenterie Ulisse srl” con sede in via Campana, a Pozzuoli.

