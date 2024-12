POZZUOLI/ Caso Scout, trovata una nuova sede. Figliolia: «Interrogarsi sulle modalità adottate»

POZZUOLI – «Sulla triste vicenda che ha visto come protagonisti i giovani scout di Pozzuoli ho preferito attendere che si arrivasse a una soluzione prima di pubblicare un mio commento. Volevo evitare in qualunque modo che tale accaduto diventasse oggetto di scontro tra fazioni politiche opposte. Da qualche giorno questi ragazzi hanno una nuova sede, un nuovo luogo di aggregazione dove poter portare avanti le loro lodevoli attività. Resta però lo sconcerto per quanto hanno dovuto subire» è quanto fa sapere con una nota il consigliere comunale di opposizione Enzo Figliolia in merito alla vicenda degli scout cacciati nei giorni scorsi dalla loro sede di Monterusciello.

“ATTO DI FORZA” – «Le modalità attraverso le quali si è deciso di chiudere la sede degli scout hanno generato tristezza e delusione. – ha aggiunto Figliolia – Un vero e proprio atto di forza ai danni di questi ragazzi il cui senso civico e il cui amore per il territorio dovrebbero essere incoraggiati e valorizzati da qualunque parte politica. I nostri giovani concittadini, che costituiscono una risorsa preziosa per la nostra città, sono stati privati di colpo della loro “casa” senza ricevere alcun tipo di preavviso o comunicazione in merito. Sono felice si sia giunti all’unica soluzione possibile, ossia l’individuazione di una nuova sede, bisogna però interrogarsi sulle modalità adottate da chi governa la città.»