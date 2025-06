POZZUOLI/ Caso-Pafundi, si dimette la coportavoce di Europa Verde

POZZUOLI – «Con grande rammarico, comunico le mie dimissioni dal ruolo di Coportavoce di Europa Verde. Questa decisione, maturata dopo un’attenta e sofferta riflessione, è conseguenza della totale assenza di una presa di posizione chiara e unitaria da parte del partito a difesa del consigliere Pafundi Vincenzo oggetto in questi giorni di attacchi ingiustificati e strumentali.» È quanto fa sapere Fabiana Pafundi, figlia di Enzo, consigliere comunale di Europa Verde.

MANCATA SOLIDARIETÀ – «Ho sempre creduto – prosegue – in un progetto politico basato sulla solidarietà interna, sul rispetto reciproco e sulla tutela del lavoro svolto dai nostri rappresentanti sul territorio. Purtroppo, di fronte a questa vicenda, ho riscontrato un silenzio assordante e una mancanza di responsabilità collettiva che non posso né condividere né avallare. Le Istituzioni e la politica richiedono coraggio, soprattutto quando si tratta di difendere chi, con dedizione e coerenza, lavora ogni giorno per rappresentare i cittadini. Il disinteresse mostrato verso un nostro esponente di riferimento, in un momento tanto delicato, mina profondamente la credibilità e l’affidabilità della nostra azione politica. Rimango convinta dei valori che mi hanno spinto ad aderire a questo progetto, ma non intendo più far parte di una struttura che non è in grado di tutelare i propri uomini e donne quando più ne hanno bisogno. Auguro al partito di Europa Verde un percorso di riflessione profonda e auspico che episodi come questo non si ripetano in futuro.»