POZZUOLI – C’è un caso di Covid al plesso elementare “Rodari” di Monterusciello. La comunicazione della positività acclarata è giunta oggi dall’Asl Napoli 2 Nord che ha disposto, per tutta la classe, l’isolamento fiduciario in attesa di comunicazioni. Nel frattempo tutti i dati dei compagni del giovane contagiato sono stati inviati al referente COVID- 19 dell’ASL Napoli 2 Nord.

IL SOSPETTO – Inoltre il dirigente scolastico Mario Nicolino Zollo ha fatto sapere che nella serata del giorno lunedì 12 ottobre era pervenuta comunicazione da parte della famiglia di un alunno del plesso Rodari che il figlio era presumibilmente positivo al Covid-19. Pertanto, in via precauzionale era stato disposto che gli alunni della classe di appartenenza, già dalla

data del 13 ottobre, non entrassero a scuola e nel contempo era stato da subito predisposto e immediatamente attuato un intervento di sanificazione dell’area interessata da parte di una ditta specializzata.