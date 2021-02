POZZUOLI – Diversi casi di covid all’interno dell’istituto hanno portato al blocco delle lezioni in presenza al liceo “Ettore Majorana” di Monterusciello per la giornata di domani. Lo ha reso noto la dirigente scolastica in una nota facendo riferimento a “diversi casi” che sono stati notificati “a partire dal giorno 23 febbraio ad oggi, i quali prontamente sono stati segnalati al referente dell’ASL Napoli 2 Nord per le opportune valutazioni”. “Come accade da sempre – si legge – è disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza per le classi che avrebbero dovuta attuarla” ovvero per quelle che, nel sistema di rotazione, rientravano nella giornata di domani. Pertanto è prevista “l’attivazione di quella digitale per il solo giorno di venerdì 26 febbraio al fine di consentire, da parte di una ditta specializzata esterna, una sanificazione straordinaria di tutti i locali dell’istituto, già igienizzati di norma quotidianamente dai collaboratori scolastici. Nel predetto giorno, il personale docente interessato lavorerà unicamente dalla propria residenza”. La ripresa delle lezioni in presenza, secondo lo schema di rotazioni, è prevista per lunedì 1 marzo.