POZZUOLI – «Dopo tutti i soldi spesi ed i lavori fatti, con le centinaia di milioni di euro che stanno piovendo sul nostro territorio, la Darsena continua a permanere in uno stato pietoso. Barche affondate, copertoni e rifiuti vari. È inaccettabile! L’Amministrazione si faccia rispettare e chieda alla Regione di intervenire quanto prima per ripulire, dragare, riqualificare e restituire dignità a questo splendido posto. Forse è difficile alzare la voce con lo Sceriffo?!» E’ la denuncia del capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio comunale Antonio Caso dopo un sopralluogo alla Darsena di Pozzuoli.

