POZZUOLI/ «Case popolari off-limits per i disabili»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Complimenti al Sindaco e a tutta l’Amministrazione per l’ennesimo esempio di efficienza. Al Lotto 3, Fabbricato L1, proprio davanti all’ascensore e lungo il percorso destinato alle persone con disabilità, ci sono mattonelle rotte e sollevate che rappresentano un pericolo quotidiano per residenti, anziani e persone con difficoltà motorie. Le segnalazioni sono state numerose. Sono venuti, hanno effettuato un sopralluogo, hanno preso atto della situazione e poi non si è visto più nessuno. Da allora nessun intervento, nessuna spiegazione, nessuna soluzione. Forse garantire la sicurezza dei cittadini non è considerata una priorità. Intanto il degrado aumenta e il rischio di incidenti resta concreto, soprattutto in un’area che dovrebbe essere accessibile e sicura per tutti. Poiché le ripetute segnalazioni sono rimaste senza esito, la presente verrà trasmessa anche alle competenti autorità e agli uffici ministeriali affinché siano informati dello stato di abbandono e della mancata risoluzione di una problematica che riguarda la sicurezza pubblica e l’accessibilità. I cittadini non chiedono favori, ma il rispetto dei propri diritti e l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria che avrebbero dovuto essere effettuati da tempo. Attendiamo fatti concreti, non l’ennesimo sopralluogo destinato a restare senza seguito.» (Katia)