POZZUOLI/ Casa di anziani invasa dalle blatte a Monterusciello

POZZUOLI – Un’invasione di blatte ha reso impraticabile l’appartamento di una coppia di ottantenni invalidi, assegnatari di casa popolare, costretti a trasferirsi dai figli. Accade a Monteruscello, in via Alfonso Gatto. Eseguite già due disinfestazioni a proprie spese, senza però aver ottenuto nessun risultato.

LA DENUNCIA – I coniugi hanno inviato foto e video dell’invasione di insetti al deputato Borrelli chiedendo un suo intervento. “Dall’Asl nessuna risposta dopo aver trasmesso la segnalazione. Non possiamo entrare nemmeno in casa, le blatte sono ovunque a centinaia, a nostre spese per un equivalente di 300,00 euro abbiamo fatto eseguire due disinfestazioni senza risolvere il problema” scrive la coppia al deputato.

LA DENUNCIA – “Le immagini sono raccapriccianti, occorre intervenire al più presto senza aspettare. L’appartamento va disinfestato e restituito ai legittimi inquilini, peraltro soggetti fragili. Occorre agire in fretta per contrastare l’invasione, le pareti divisorie potrebbero consentire il passaggio degli animali anche negli appartamenti confinanti e il problema assumerebbe dimensioni molto più impegnative. L’edilizia popolare deve mantenere degli standard di dignità, devono essere garantiti interventi periodici di manutenzione. Dall’Asl di Pozzuoli mi aspetto un’azione rapida e concreta, si intervenga al più presto per riportare gli anziani coniugi a casa”. Lo ha dichiarato Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi- Sinistra che ha ricevuto la segnalazione dai cittadini.