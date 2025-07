POZZUOLI/ Auto di turisti stranieri scassinata e svaligiata – LE FOTO

POZZUOLI – Turisti stranieri ancora nel mirino dei ladri a Pozzuoli. Dopo il camper dei turchi svaligiato a Villa Avellino e i giovani derubati a via Napoli, questo pomeriggio è toccato a una coppia di svizzeri subire l’ennesimo furto. Le vittime giunte a Pozzuoli per un periodo di vacanza, erano insieme ai loro tre figli piccoli quando hanno trovato la loro auto svaligiata.

I LADRI – Il furto è avvenuto nell’area di sosta a strisce blu in via Fasano, nei pressi del tunnel Tangenziale-Porto. Dopo aver rotto il lunotto posteriore dell’Audi dei turisti, i ladri hanno portato via di tutto: portafogli, borse e oggetti personali. Disperate le vittime, che domani sarebbero dovute ripartire alla volta della Svizzera.

LA VITTIMA – “Come è possibile che abbiamo parcheggiato a Napoli e niente è successo, nonostante fossimo preoccupati. – ha raccontato la donna – Invece qua pensavamo di stare tranquilli, ci hanno detto che era un parcheggio a pagamento, ci hanno indicato qua e invece ci hanno derubati”.

LE FOTO