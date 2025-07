Cultura e inclusione a tavola: i ragazzi di Calda..Mente incontrano a Ischia la cucina giapponese con lo chef Tetsuo Nagano

ISCHIA – Una mattinata di profumi, tecnica e contaminazione culturale. A Ischia, nel giardino del ristorante Terra Mia, si è svolta una masterclass gastronomica fuori dall’ordinario che ha coinvolto i giovani del progetto Calda..Mente in un viaggio sensoriale e formativo tra le tradizioni della cucina giapponese. A guidarli, lo chef Tetsuo Nagano, executive chef del ristorante “Il Vizio” di Piazza Barberini, a Roma.

L’iniziativa nasce da una richiesta spontanea di Armando Matarese, uno dei partecipanti al progetto, da sempre appassionato del Giappone e della sua cucina. Una passione autentica, raccolta e trasformata in esperienza reale grazie all’impegno della Cooperativa Sociale 12 Stelle San Michele I.S. srl, ente promotore del progetto, con il sostegno della Regione Campania, dell’Ambito NA13, dell’ASL Napoli 2 Nord, dell’Istituto Telese e con la collaborazione della Pizzeria Pub Terra Mia.

IL PERCORSO – «Oggi abbiamo vissuto una giornata davvero particolare – afferma soddisfatto Enzo D’Acunto, direttore tecnico del progetto Calda..Mente e presidente della Cooperativa Sociale 12 Stelle San Michele -, nel giardino di Terra Mia, insieme ai ragazzi del nostro laboratorio di panificazione, che hanno avuto l’occasione di sperimentare in prima persona la cucina giapponese». «L’iniziativa nasce da una richiesta specifica di Armando, grande appassionato della cultura giapponese. Abbiamo avuto la fortuna di poter contare sulla disponibilità dello chef Tetsuo Nagano. Quando gli abbiamo raccontato del progetto, ha accettato con entusiasmo. Oggi è solo un’altra perla in un percorso che punta alla creazione di un’impresa sociale condotta dai nostri ragazzi.» Durante la masterclass, i partecipanti hanno appreso tecniche e segreti della gastronomia giapponese, cimentandosi ad esempio nella preparazione della tamagoyaki, la tipica frittata arrotolata giapponese arricchita con verdure, formaggio o carne. Il tutto si è svolto in un clima di curiosità, attenzione e autentico entusiasmo. A sottolineare il valore dell’iniziativa è intervenuta anche Ermina Della Corte, referente dell’ASL Napoli 2 Nord: «Continua il partenariato con la Cooperativa 12 Stelle San Michele, e questa mattina abbiamo vissuto un momento davvero speciale. I nostri ragazzi hanno potuto sperimentare sapori e tecniche della cucina giapponese grazie a uno chef d’eccezione. Iniziative come questa sono pensate per rafforzare il coinvolgimento e aprire nuovi orizzonti. Il nostro obiettivo è accompagnarli verso sfide più complesse, all’insegna dell’autonomia, dell’imprenditorialità e di una crescita professionale concreta.»

IL PROGETTO – Anche i prof Armando Ambrosio e Porzio, dell’Istituto Telese di Ischia, hanno voluto condividere il loro entusiasmo: «Questa mattina i ragazzi di Calda..Mente hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con la cucina giapponese, ampliando il proprio bagaglio di conoscenze. L’idea di costruire un gemellaggio tra culture attraverso la gastronomia è semplicemente splendida. I ragazzi hanno partecipato con grande interesse e curiosità: l’obiettivo è stato pienamente centrato, offrendo loro un’esperienza nuova, stimolante e profondamente educativa.» Il progetto Calda..Mente, realizzato dalla Cooperativa 12 Stelle San Michele con la direzione tecnica del dott. Enzo D’Acunto, è un’iniziativa di inclusione lavorativa rivolta a giovani adulti con disturbo dello spettro autistico ad alto funzionamento. Sostenuto dalla Regione Campania e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per le Disabilità, il programma propone percorsi di formazione professionale nelle arti bianche (panificazione, pasticceria, pizzeria), finalizzati all’autonomia e all’inserimento nel mondo del lavoro. L’obiettivo finale è la costituzione della prima SIAVS – Startup Innovativa a Vocazione Sociale – dell’isola. Un’esperienza, quella della masterclass, che ha mescolato ingredienti, storie e culture. Ma soprattutto, ha reso possibile il sogno di un ragazzo, rendendolo parte attiva di un percorso di crescita che mette al centro il talento e la persona.