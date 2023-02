POZZUOLI/ «Carcere femminile sovraffollato del 135%»: l’allarme del sindacato di Polizia Penitenziaria

POZZUOLI – C’è un sovraffollamento nel carcere di Pozzuoli pari al 135%. E’ quanto emerge dai dati relativi alle 15 carceri della Campania dove, ad oggi, ci sono 6.704 detenuti presenti a fronte dei 6.229 posti disponibili con un conseguente sovraffollamento del 107%, poco al di sotto della media nazionale del 109%. Il dato della presenza di detenuti stranieri invece è molto al di sotto della media italiana: 12,6% contro il 31,5%. I valori medi del sovraffollamento, comunque, non sono sufficienti a rappresentare le criticità di alcuni istituti: Benevento 139%, Pozzuoli 135%, Arienzo 132%, Vallo della Lucania 130%, Napoli Poggioreale 124% che pure, rispetto a gennaio 2022, ha visto diminuire la presenza di detenuti di 180 unità (-16,8% di sovraffollamento).

LA DENUNCIA – Lo comunica Orlando Scocca, FP CGIL Campania per la Polizia Penitenziaria, che aggiunge: «Il minore sovraffollamento rispetto al dato nazionale però, non deve farci dimenticare la situazione delle carceri campane nel loro complesso che versano in una condizione allarmante con conseguente carico di lavoro a carico soprattutto delle donne e degli uomini del Corpo di Polizia Penitenziaria. L’inerzia del Provveditorato regionale della Campania dell’amministrazione penitenziaria – prosegue Scocca – che non ha fatto nulla rispetto alla gravissima emergenza in cui versano le carceri, soprattutto in relazione alle nefaste condizioni lavorative e aggressioni subite dai poliziotti penitenziari ed in particolare, rispetto agli eventi critici verificatisi di recente nelle carceri, ci vedranno come FP CGIL Polizia Penitenziaria, promotori e partecipi della manifestazione di protesta davanti alla sede del PRAP Campania il prossimo 20 febbraio a Napoli».