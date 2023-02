POZZUOLI/ Aria infestata dai depuratori a Licola, SOS di Mercurio a Manzoni «Fate qualcosa»

POZZUOLI – Puzzano i depuratori a Licola dove in tutta la zona l’aria è infestata da miasmi e cattivi odori. L’ennesima notte all’insegna dei disagi per i residenti che ha spinto Umberto Mercurio, presidente dell’associazione “Licola Mare Pulito” e membro del partito ecologista dei Verdi, a indirizzare un accorato appello al sindaco Gigi Manzoni «Il depuratore sta dando il meglio di se. Sindaco Gigi Manzoni cosa bisogna fare per fare capire alle maestranze di lavorare bene utilizzando gli enzimi giusti? Perché ci hanno rotto i polmoni. -ha fatto sapere Mercurio- Sindaco c’è bisogno di mettere il fiato sul collo a costoro, stanno appestando l’aria che respiriamo dove sono i dati dei nasi che rilevano gli odori? perché il comune non li pubblica? cosa c’è da nascondere? Intervenite in maniera drastica la salute viene prima di tutto. Qui della salute mi sa che non frega nulla e nessuno».