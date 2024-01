POZZUOLI/ Capodanno, mezzi e uomini pronti per ripulire la città – LE FOTO

POZZUOLI – Mezzi e uomini in azione anche oggi per garantire una città pulita. A Pozzuoli scende in campo la De Vizia che in vista degli aperitivi e della lunga notte di musica ha potenziato le risorse installando cassonetti, bidoncini e ogni tipo di contenitore per la raccolta dei rifiuti nei punti clou, tra il centro storico e i vari punti della Darsena dove è prevista la maggiore affluenza durante il pomeriggio. Come già fatto nella notte tra il 24 e il 25 dicembre, inoltre, la De Vizia Transfer insieme alle aziende partners daranno vita a una pulizia straordinaria della città, con rimozione, caratterizzazione e smaltimento dei rifiuti.

