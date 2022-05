POZZUOLI – «Dove sono i vigili? Perchè non c’è nemmeno una pattuglia?» E’ quanto si sono chiesti i tanti residenti e automobilisti che per l’intero pomeriggio del 1 maggio sono rimasti imbottigliati nel traffico di via Domitiana. Lunghe code, infatti, si sono formate dalla rotatoria davanti ai depuratori fino all’incrocio che porta a Licola mare e agli stabilimenti balneari. Caos e traffico, ma della polizia municipale di Pozzuoli nemmeno l’ombra.