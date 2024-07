POZZUOLI/ Caos alla rotonda Cavani, Manzoni lancia il senso unico a Lucrino

POZZUOLI – Dal 20 luglio al 29 settembre, tra le 16 e le 20 del sabato, della domenica e dei giorni festivi, sarà istituito un senso unico nella zona di Lucrino. La direzione di marcia obbligatoria per tutti i veicoli sarà da Bacoli verso Pozzuoli e riguarderà il tratto di via Miliscola compreso tra l’intersezione con Strada Provinciale Circumlago Lucrino e la rotatoria di Lucrino. Il provvedimento, contenuto nell’ordinanza sindacale numero 463, firmata oggi, è scaturito da uno studio che un gruppo di tecnici incaricati dall’Amministrazione ha effettuato con l’obiettivo di suggerire interventi per snellire il traffico in un’area che, soprattutto nel periodo estivo, presenta gravi situazioni di congestionamento veicolare.

IL SENSO UNICO – «Lo studio proposto dai tecnici, nel sottolineare l’oggettiva inadeguatezza dell’attuale assetto viario, ha individuato una serie di soluzioni, tra cui interventi di modifica della rotonda di Lucrino, di rivisitazione della segnaletica e dei sensi di marcia e di introduzione di ZTL per evitare intersezioni, che sono all’esame dell’Amministrazione. – ha spiegato il sindaco Gigi Manzoni – La problematica è stata oggetto di appositi incontri, con la partecipazione della Polizia Stradale e della Polizia Metropolitana, convocati dal Prefetto di Napoli Michele di Bari che ringrazio per il costante interesse alle problematiche del nostro territorio. Le soluzioni prospettate dal Comune di Pozzuoli sono state valutate positivamente e, pertanto, saranno approvate prossimamente. Tuttavia nel corso dell’ultimo incontro del 12 luglio, si è stabilito di procedere da subito all’adozione di misure contingibili e urgenti come il senso unico in direzione Pozzuoli che dalle 16 alle 20 sarà istituito nel fine settimana a partire da questo sabato e fino a domenica 29 settembre tra la Strada Provinciale Circumlago Lucrino e la rotonda di Lucrino».