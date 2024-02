POZZUOLI/ «Cantieri e strade chiuse a Monterusciello ma a noi nessuno ci avvisa»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Buongiorno, vi chiedo di parlare dei disagi per la viabilità che in questi giorni stiamo vivendo a Monteruscello. Sono giorni che chiudono strade ad intermittenza, senza alcun avviso o segnaletica che avvisi delle strade chiuse. Stamattina da via Modigliani alla stazione di Grotta del Sole ho impiegato 15 minuti, neanche se andassi a Pozzuoli centro. Vi prego di approfondire la questione e denunciare questa mancanza di senso civico e tutela dei cittadini da parte del comune». (Alessandra L.)