POZZUOLI/ Cancello abusivo riaperto, nuovo schiaffo alle istituzioni «Lucrino ha dei padroni»

POZZUOLI – Riaperto il cancello abusivo a Lucrino dopo l’azione simbolica messa in atto ieri dal consigliere comunale Riccardo Volpe. Dopo poche ore ignoti hanno rimosso catena e lucchetto che chiudevano il varco.

LA DENUNCIA – «Lucrino ha dei padroni e noi non lo sapevamo. – afferma Volpe – Ormai non si può sapere se questo varco esiste o non esiste sule carte. Se non esiste (come credo) sarebbe l’ennesimo sopruso. Un varco pericoloso che gli uffici preposti non sono in grado di verificare da oltre un mese. Da quello che ci dicono il varco è stato aperto già ieri sera, forse per consentire alle persone di andare a mangiare al ristorante. Mi auguro che ad aprire questo varco non siano i titolari della vicina concessione demaniale (scaduta) del lido “Montenuovo” e quindi dell’ammesso ristorante. Invito il sindaco della città Gigi Manzoni sindaco di Pozzuoli a fare chiarezza. Questo è un sopruso inaccettabile!».