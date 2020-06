POZZUOLI – Da questa notte fino al 10 luglio, la Farmacia La Marca di via Solfatara sarà sostituita per il servizio notturno dalle farmacie Santo Spirito, Leone San Marco, Dei Golfi e Domiziana, secondo il seguente calendario: 1-2-3 Luglio Farmacia Santo Spirito (via Alfonso Artiaco, 25/C); 4-5-6 Luglio Farmacia Leone San Marco (via Campi Flegrei, 64); 7 luglio Farmacia dei Golfi (via Sotto il Monte, 7); 8-9-10 Luglio Farmacia Domiziana (corso Nicola Terracciano, 53).