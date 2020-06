POZZUOLI – Nel giorno dell’ufficialità della promozione della Puteolana in serie D arriva il plauso dell’amministrazione comunale di Pozzuoli. Con una nota sindaco, assessori e consiglieri comunali si congratulano “con la società ASD Puteolana 1902 e con i calciatori per la promozione in serie D. L’auspicio è che si possano gettare le basi per una solida permanenza nella serie dilettantistica e per il raggiungimento di nuovi importanti traguardi.” Prima della sospensione del campionato di Eccellenza per l’emergenza legata al Covid i granata erano secondi in classifica dietro all’Afragolese, anch’essa promossa nella categoria superiore.